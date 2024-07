Studiu: Românii au planificat vacanțe mai scurte de 7 zile vara aceasta S-a facut un studiu. Majoritatea romanilor si-au planificat vacante mai scurte de 7 zile vara aceasta si prefera sa se cazeze in hoteluri, potrivit studiului realizat de Reveal Marketing Research , care arata ca 54% dintre turistii romani si-au planificat o singura vacanta pentru vara aceasta, in timp ce 30% intentioneaza sa aiba doua, iar 15% au planificat trei sau mai multe. Referitor la durata vacantei principale din acest an, cei mai multi dintre romani mentioneaza o perioada sub 7 zile (44%) sau un interval de 7-10 zile (36%). „In randul reprezentantilor Generatiei Z, cu varste cuprinse intre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

