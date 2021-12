Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla pe locul 31 din cele 42 de tari incluse in clasamentul european, din perspectiva puterii de cumparare. La nivel național, județul Brașov a avansat in acest an, in top 10, insa este devansat de doua județe din Regiunea Centru. In clasamentul european realizat de compania de consultanta…

- Romanii au o putere de cumparare pe cap de locuitor de 7.453 euro la nivelul anului 2021, cu 50% mai mica decat media europeana, se arata in studiul GfK Purchasing Power pentru Europa. Romania se afla pe locul 31 din cele 42 de tari incluse in clasamentul european. Puterea medie de cumparare…

- Romanii au avut, in acest an, o putere de cumparare, medie, de 7.453 euro, la jumatate fața de media europeana. Cel mai bine o duc bucureștenii, care cheltuie de trei ori mai mult decat locuitorii din Vaslui. Romania se afla pe locul 31 din cele 42 de tari incluse in clasamentul european al puterii…

- Romanii sunt pe ultimele locuri in Europa la puterea de cumparare, cu 7.463 de euro pe cap de locuitor in 2021, ceea ce inseamna cu 50% sub media europeana, arata studiul GfK Purchasing Power...

- Puterea de cumparare pe cap de locuitor la nivelul anului 2021 este de 7.453 euro in Romania, fața de 15.055 euro la nivel european, potrivit rezultatelor unui studiu GfK Purchasing Power pentru Europa, citat vineri de Agerpres . Practic, romanii au o putere de cumparare la jumatate comparativ cu media…

- Romanii sunt neincrezatori cand vine vorba de beneficiile pentru sanatate menționate pe ambalajele produselor alimentare, fiind de parere ca majoritatea nu sunt neaparat reale deși folosirea lor este reglementata la nivel european, arata un studiu realizat de o echipa multinaționala la inițiativa EIT…

- In acest an, s-au efectuat numeroase studii pentru a evalua care vaccin contra Covid-19 genereaza mai mulți anticorpi. Studiile au observat diferențe intre vaccinurile contra Covid-19 și au oferit și o serie de explicații pentru acestea. In luna iulie anul acesta, un studiu britanic observa o eficacitate…

- ”Investitorii romani individuali sunt mai predispusi sa investeasca in actiuni si in criptoactive in urmatoarele 12 luni. In ce priveste oportunitatile bursiere pe termen scurt, investitorii romani considera ca tehnologia si energia vor reprezenta cele mai bune investitii in urmatoarele trei luni”,…