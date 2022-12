Romania are cel mai corupt sistem politic și economic din 28 de țari intervievate, conform unui studiu Ipsos, citat de economedia.ro. Țara noastra este urmata de state cu o fragila stabilitate, precum Turcia, Thailanda, Africa de Sud, dar in top se afla și Marea Britanie. Conform studiului, țarile care au obținut cele mai mari scoruri […] The post Studiu: Romania, țara cu cel mai corupt sistem in politica și situația economica. In top se afla și Turcia, Thailanda, Africa de Sud, dar și Marea Britanie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .