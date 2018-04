Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla in randul tarilor din Uniunea Europeana cu cea mai lunga si dificila perioada de insolventa pentru firme, iar unul dintre motivele principale este legat de faptul ca multi investitori au lacune serioase in domeniul strategiilor de prevenire a riscului, conform unui studiu de specialitate…

- Anumite practici considerate neloiale ale unor mari lanțuri de hipermarketuri fața de fermierii sau micile firme furnizoare ar urma sa fie interzise in Uniunea Europeana, inclusiv in Romania, printr-o serie de norme propuse joi de Comisia Europeana.

- „Rezultatele guvernarii PSD – ALDE incep sa fie simțite de tot mai mulți romani, iar statistica nu minte și ne arata ca, in ciuda bețelor puse in roata din partea opoziției, in ciuda dorinței unora de a nu implementa programul de guvernare, rezultatele noastre sunt din ce in ce mai bune. Romania are…

- Cu un avans de 7% in trimestrul al patrulea din 2017, comparativ cu perioada similara a anului 2016, Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica, in ritm anual, din Uniunea Europeana in perioada octombrie - decembrie 2017, arata o estimare preliminara, publicata miercuri de Eurostat , noteaza…

- Cel mai riscant domeniu din economie este comertul cu ridicata si amanuntul, cu 9.468 de firme, urmat de constructii imobiliare (3.260), restaurante si alte servicii de alimentatie (1.670), lucrari speciale de constructii (1.566) si transporturi (1.507), arata un studiu realizat de Keysfin.