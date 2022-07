Stiri pe aceeasi tema

- Masurile pe care le va lua Romania pentru reducerea consumului de gaze naturale, in concordanta cu planul aprobat, ieri, de Uniunea Europeana, NU vor afecta consumatorii casnici, intreprinderile mici si mijlocii, serviciile sociale si industria critica. Tarile europene ar urma sa-si reduca cu 15 % consumul…

- Unul din cinci romani (21%) a folosit in anul 2022 servicii online pentru achiziționarea/utilizarea unei polițe de asigurare, cu 3 puncte procentuale mai mult fața de 2021, arata rezultatele celei mai noi ediții a Barometrului UNSAR- IRES privind Percepția riscului și cultura asigurarilor din Romania.…

- Reprezentantul Agentiei ONU pentru Refugiati in Romania (UNHCR Romania), Pablo Zapata, a declarat, joi, ca tarile europene au dat dovada de o solidaritate "extraordinara" in criza refugiatilor declansata de razboiul din Ucraina, iar Romania "a iesit in evidenta" din acest punct de vedere, oferind…

- Premierul Nicolae Ciuca, a declarat la evenimentul organizat cu ocazia aniversarii PNL, ca ca istoria mai veche si recenta ne arata ca PNL este partidul care garanteaza stabilitatea guvernamentala, dezvoltarea economica si moderatia in actul guvernarii, iar un stat liberal asigura stabilitate economica,…

- G7 examineaza alternative la transportul de cereale ucrainene pe cale navala, pentru a sparge o blocada rusa, a declarat ministrul german de externe, Annalena Baerbock, relateaza sambata DPA. Problemele legate de diferitele latimi de cale ferata au exclus transportul pe scara larga prin Romania,…

- El a adaugat ca Guvernul si Parlamentul incearca sa atenueze impactul, insa trebuie sa fim constienti de faptul ca acest conflict va crea in continuare crize: Aceste lucruri si crizele care urmeaza, fiindca specialistii ne spun ca vor fi probleme in continuare cu energia, vor fi in plan global, nu vorbesc…

- Potrivit datelor INS , numarul spitalelor din țara a scazut de la 554 in 2015 la 527 in 2020, iar criza COVID a aratat, cu adevarat, dimensiunea problemelor din sistem – lipsa paturilor, a logisticii medicale in general și a angajaților. Numarul paturilor de spital pentru internare continua din Romania…

- Fondurile stranse la Tombola Festivalului „Maris Fest" care va avea loc la Targu Mures, in perioada 19-21 august, vor fi donate pentru construirea primului Centru de recuperare medicala a militarilor din Romania, de la Manastirea Dealu de langa Targoviste, patronat de Asociatia Militarilor Veterani…