Intrebarea la care cercetatori din intreaga lume cauta raspunsul in acest moment este: Cate cazuri asimptomatice constituie vectori ai virusului și cat de periculoase sunt acestea in momentul in care vin in contact cu alte persoane? Persoanele asimptomatice reprezinta o cincime dintre cei infectați cu Covid-19, potrivit revistei PLOS Medicine. Cercetatorii de la Universitatea din Berna sunt cei care au reușit sa determine proporția, dupa efectuarea unui studiu amplu. Argumentul de la care au pornit studiul a fost acela ca asimptomaticii reprezinta 20% dintre persoanele infectate, dar aceștia…