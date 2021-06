Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care sunt informate cu privire la riscul de cancer asociat alcoolului si sunt incurajate sa isi numere paharele consumate au tendinta sa bea mai putin, conform unui nou studiu realizat in Australia si publicat marti, informeaza Xinhua. Cercetarea, realizata in mod randomizat si condusa de…

- Pare o gluma greu de gustat, dar un nou studiu sugereaza ca modul in care reacționeaza oamenii la gustul amar se coreleaza cu severitatea formei de Covid pe care ar putea s-o dezvolte. Este o perspectiva interesanta, deoarece in ultimele 16 luni a devenit clar ca oamenii nu raspund in același mod…

- O echipa de cercetatori din Australia a descoperit ca un nivel scazut al hormonului metabolic leptina poate conduce la un raspuns imun slab la anticorpii indusi prin vaccinare, relateaza miercuri Xinhua. Oamenii de stiinta de la Universitatea din Queensland au facut aceasta descoperire…

- Lipsa exercitiilor fizice este asociata cu un risc crescut, in caz de COVID-19, de a face o forma mai severa si de a muri, potrivit unui studiu realizat pe circa 50.000 de pacienti si dat publicitatii miercuri, informeaza AFP. Persoanele care au fost inactive fizic cel putin doi ani inaintea pandemiei…

- O proteina care ar putea combate astmul si anafilaxia a fost descoperita de cercetatorii de la Universitatea Nationala din Australia (ANU), relateaza vineri agentia Xinhua. Intr-un studiu publicat joi in Cell, echipa de cercetatori a dezvaluit ca descoperirea ar putea oferi solutia pentru impiedicarea…

- Pacientii cu cancer dispun de o protectie mai mica dupa prima doza de vaccin anti-COVID19 Pfizer/BioNTech decat cei care nu au cancer, potrivit unui studiu realizat de cercetatori britanici, relateaza joi dpa.