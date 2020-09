TOPUL celor mai importante proiecte de birouri ce urmează a fi livrate în Bucureşti după pandemie

Pandemia nu se resimte prea puternic pe piata dezvoltarilor de cladiri de birouri din Capitala, unde, in prezent, se afla atat in constructie cat si in stadiu de plan proiecte de circa 340.000 de metri… [citeste mai departe]