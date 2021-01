Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a detectat 77 de cazuri de infectare cu varianta coronavirusului SARS-CoV-2 descoperita in Africa de Sud, toate la persoane care au calatorit in aceasta tara sau sunt contacti ai acestora, plus alte 9 cazuri de infectare cu o alta varianta a aceluiasi coronavirus, cea

- O varianta noua a coronavirusului identificata in Africa de Sud poate evita anticorpii care o ataca prin intermediul tratamentelor care folosesc plasma de la pacienti recuperati dupa Covid-19 si ar putea reduce eficacitatea vaccinurilor actuale, au declarat, miercuri, cercetatori citati de Reuters,…

- Varianta noua de coronavirus identificata in Africa de Sud in luna octombrie a anului trecut nu este mai mortala decat varianta obișnuita, insa este de 1,5 ori mai contagioasa, a concluzionat un grup de experți sud-africani, luni.

- Noul coronavirus sufera mutatii, dupa cum s-a putut constata in ultima vreme, ca de altfel toți virușii, in general. Prin replicare, uneori, creeaza o noua copie a ARN-ului sau, ajungandu-se la greșeli. In ciuda faptului ca exista un sistem eficient de a-și corecta replicarea, pot exista mereu mici…

- Miliardarul Bill Gates, cel mai bogat om al lumii conform unor ierarhii, al doilea, conform altora, anunța ca pandemia de coronavirus iși da duhul. Gata! Secretul care-l face pe Gates sa fie sigur se cheama vaccin. ”Aproape toate vaccinurile vor funcționa la un nivel inalt de eficiența. Cel de la…