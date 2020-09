Studiu: Renovarea locuinței se face cel mai des la cinci ani In urma unui studiu desfașurat de catre magazinul Elegance Decor, 40,6% dintre romani aleg sa-și renoveze intreaga casa o data la cinci ani, in timp ce 34,4% fac acest lucru o data la zece ani. Doar un procent de 9,4% iși renoveaza casa an de an. Aceste date reies dintr-un studiu realizat pe un eșantion de 200 de persoane. La capitolul renovarea unei singure incaperi din locuința, 34,4% din respondenți spun ca fac acest demers o data la 5 ani, fiind urmați de cei care fac cu regularitate curațenie in fiecare an, un procent de 21,9%. Un top al incaperilor din locuința, carora romanii le acorda… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

