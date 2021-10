​Ministerul Sanatatii din Israel transmite ca au fost identificate mai putin de 10 cazuri de miocardita in urma administrarii celei de-a treia doze de vaccin Pfizer/BioNtech in randul milioanelor de persoane care au primit doza de rapel, relateaza Reuters și Agerpres. Israelul a inceput sa administreze doza de rapel (booster) grupurilor de risc in iulie si, pana la sfarsitul lunii august, si-a extins campania pentru a include orice persoana cu varsta peste 12 ani, la cinci luni sau mai mult dupa cea de-a doua doza. Dupa ce a inceput relativ rapid campania de vaccinare, in decembrie anul trecut,…