- Mai multi parlamentari PSD au depus un proiect de lege la Camera Deputatilor potrivit caruia cadrele militare pot sa refuze participarea la misiuni in afara teritoriului statului roman in anumite situatii, iar cadrelor militare femei li se ia in considerare, ...

- Spitalul Municipal din Orșova ar butea beneficia, in anii urmatori de o reabilitare termica a intregii cladiri. Costurile unei astfel de lucrari complexe se ridica la peste 600 de mii de euro, iar banii pot veni prin finanțare europeana. Managerul Spitalului din Orșova a dezvaluit, la Emisiunea Realitatea…

- Primarul PNL al Ploiestiului, Adrian Dobre, insista sa reabiliteze termic mai multe blocuri din municipiu, cu toate ca ploiestenii nu s-au aratat incantati de initiativa prin care doar cativa cetateni sa beneficieze de acest confort, din banii tuturor. La fel de vehement impotriva a fost si liderul…

- Grupul britanic DS Smith, cu ve­nituri de 4,9 mld. euro si 27.000 de an­gajati, furnizor de ambalaje al unor giganti precum Mondelez sau Nestle, a finalizat achizitia companiilor EcoPack si EcoPaper, intr-o tranzactie de 208 milioane de euro. Cele doua companii constituie unul…

- Ultimele trei locatii sunt Iasul, Clujul si Sibiul. „Continuam activitatea de modernizare a hipermarketurilor noastre si ne concentram atentia pe calitatea serviciilor pe care le oferim clientilor nostri si pe inovatie. Ne dorim sa oferim multiple instrumente de plata, pentru o experinta cat mai buna…

- In contextul celebrarii celei de-a 25-a aniversari de la stabilirea relatiilor diplomatice intre Republica Moldova si Republica Portugheza, Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene Tudor Ulianovschi si omologul portughez Augusto Santos Silva au adresat, ieri, un mesaj comun de felicitare…

- Locuitorii din Vatra Dornei racordati la centrala termica a municipiului au ramas, ieri, timp de cateva ore, fara caldura. Primarul din Vatra Dornei, Ilie Boncheș, a precizat ca centrala termica pe deșeuri de lemn a municipiului nu a functionat din cauza multiplelor defectiuni aparute la reteaua de…