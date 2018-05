Stiri pe aceeasi tema

- Continuam cu cel de-al treilea episod privind problematica alimentarii cu energie termica in București, bazat pe studiul „Stabilirea zonelor unitare de alimentare cu energie termica in Muncipiul București”, elaborat de firma de consultanța ATH energ SRL pentru Autoritatea Municipala de Reglementare…

- Continuam cu al doilea episod privind problematica alimentarii cu energie termica in București, bazat pe studiul „Stabilirea zonelor unitare de alimentare cu energie termica in Muncipiul București”, elaborat de firma de consultanța ATH energ SRL pentru Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor…

- Consilierii generali ai Capitalei au adoptat vineri un proiect de hotarare prin care solicita Guvernului ca podul Constanta sa fie transmis in domeniul public al Municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti...

- Problema alimentarii cu energie termica in municipiul București este probabil una dintre cele mai complexe in acest moment, rezolvarea sa in mod optim fiind, in mod evident, o prioritate pentru Primaria Municipiului București (PMB)....

- Ministrul Energiei, Anton Anton, este invitat, pe 7 mai, la “Ora Guvernului” in plenul Camerei Deputatilor. Acesta este chemat la dezbatere in plenul Camerei Deputatilor la solicitarea USR, aprobata de Biroul permanent. Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE)…

- ANRE mentioneaza insa ca atunci cand o va primi va declansa procedurile privind calculele de modificare a tarifelor de distributie, in sensul reducerii lor. ”In momentul in care o vom primi, vom declansa procedurile privind calculele de modificare a tarifelor de distributie, in sensul reducerii…

- Plenul comun al Camerei Deputatilor si Senatului a aprobat miercuri, cu 208 voturi "pentru" si 92 "impotriva", infiintarea Comisiei parlamentare speciale privind analizarea si actualizarea cadrului normativ cu incidenta in domeniul securitatii nationale. Potrivit unor surse politice, comisia…

- Sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a inceput marti, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis, informeaza Agerpres. Administratia Prezidentiala a anuntat saptamana trecuta ca pe ordinea de zi a sedintei sunt incluse subiecte referitoare la: activitatea ...