Stiri pe aceeasi tema

- Continuam cu cel de-al cincelea episod privind problematica alimentarii cu energie termica in București, realizat pe baza studiului „Stabilirea zonelor unitare de alimentare cu energie termica in Muncipiul București”, lucrare elaborata de firma de consultanța ATH energ SRL pentru Autoritatea Municipala…

- Continuam cu cel de-al patrulea episod privind problematica alimentarii cu energie termica in București, realizat pe baza studiului „Stabilirea zonelor unitare de alimentare cu energie termica in Muncipiul București”, lucrare elaborata de firma de consultanța ATH energ SRL pentru Autoritatea Municipala…

- Continuam cu cel de-al treilea episod privind problematica alimentarii cu energie termica in București, bazat pe studiul „Stabilirea zonelor unitare de alimentare cu energie termica in Muncipiul București”, elaborat de firma de consultanța ATH energ SRL pentru Autoritatea Municipala de Reglementare…

- Continuam cu al doilea episod privind problematica alimentarii cu energie termica in București, bazat pe studiul „Stabilirea zonelor unitare de alimentare cu energie termica in Muncipiul București”, elaborat de firma de consultanța ATH energ SRL pentru Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor…

- Problema alimentarii cu energie termica in municipiul București este probabil una dintre cele mai complexe in acest moment, rezolvarea sa in mod optim fiind, in mod evident, o prioritate pentru Primaria Municipiului București (PMB)....

- Municipalitatea adopta noi masuri pentru a contracara lipsa de interes a severinenilor care nu iși platesc facturile de energie termica. Dupa ce in ultimii doi ani unele asociații de proprietari au inregistrat datorii imense catre furnizorul de energie termica, uneori nu din vina proprietarilor, SPAET…

- Consiliul Județean Mehedinți a decis in urma unei ședințe convocate de președintele CJ, Aladin Georgescu, sa aloce din bugetul județului suma de un milion de lei, catre primaria municipiului Drobeta-Turnu Severin, pentru ca apoi, banii sa fie direcționați catre Serviciul ...

- RADET Constanta anunta ca in intervalul de timp 26.02.2018 ndash; 03.03.2018 se vor efectua citirile contoarelor de energie termica montate la consumatori.Tabelul cuprinzand planificarea pe zile a punctelor termice pentru care se vor citi contoarele de energie termica montate la consumatori poate fi…