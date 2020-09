STUDIU: Quercitina, molecula naturală care ucide coronavirusul. Este prezentă din abundență în mai multe legume Oamenii de știința din Spania au descoperit ca o molecula naturala, numita Quercitina, poate anihila noul coronavirus. Aceasta funcționeaza ca un inhibitor al Sars-CoV-2, acționand asupra uneia dintre proteinele cheie pentru multiplicarea agentului patogen. Quercitina este prezenta in cantitati abundente in legume precum capere, ridichi sau ceapa rosie, avand proprietati antioxidate, antiinflamatoare, anti-alergice si anti-proliferative. Impreuna […] Citește STUDIU: Quercitina, molecula naturala care ucide coronavirusul. Este prezenta din abundența in mai multe legume in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

