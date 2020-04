Studiu PwC Romania: 90% dintre companii considera ca amanarea platii obligatiilor fiscale este cea mai utila dintre masurile fiscale luate in actualul context

Stiri pe aceeasi tema

- Amanarea platii obligatiilor fiscale fara instituirea accesoriilor pana la 30 de zile de la incetarea situatiei de urgenta este considerata cea mai utila masura luata de guvern in contextul pandemiei COVID-19 de catre 90% dintre companiile respondente in cadrul studiului Barometrul de HR, realizat…

- In vederea concentrarii resurselor catre finantarea populatiei si a firmelor, a reducerii impactului asupra situatiilor financiare sau asupra activitatii operationale a institutiilor de credit, Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, in sedinta de urgenta, a analizat o serie de masuri…

- Comitetul de Supraveghere al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de urgenta, a clarificat modul in care bancile si IFN-urile din Romania trebuie sa aplice reglementarile in vigoare in contextul pandemiei cu COVID 19. Astfel, BNR va face uz de flexibilitatile cadrului normativ astfel incat…

- Primaria Turda suplimenteaza masurile luate in vederea limitarii raspandirii coronavirusului in orașul nostru, in contextul pandemiei cu COVID-19. Astfel, ca masura de prevenție, in vederea respectarii recomandarilor și avertizarilor emise

- STIRIPESURSE.RO va prezinta Lista cu proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in ședința din 18 martieVezi și: Adrian Streinu-Cercel: 'Urmeaza 4 luni grele. Va urma un nou val, care va fi in toamna' I. MASURI NECESARE APLICARII DISPOZITIILOR DECRETULUI NR.195/2020…

- Bancile au luat masuri speciale in contextul pandemiei de COVID-19, cum ar fi suspendarea temporara a platii ratelor la credite sau oferirea de internet si mobile banking fara costuri timp de trei luni. "Clientii persoane fizice de la Banca Romaneasca pot beneficia de suspendarea temporara, de pana…