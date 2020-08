Studiu: Puține companii au un departament de tehnologie capabil să susțină digitalizarea Companiile din intreaga lume cheltuiesc mai puțin de 5% din venituri pe tehnologie, inclusiv așa-numitele organizații avangardiste in domeniul tehnologiei, care au o viziune și o strategie bine definite și un departament de tehnologie dezvoltat, potrivit studiului Deloitte Global Technology Leadership 2020. Studiul a fost efectuat in randul a 1.300 de lideri din domeniul afacerilor și al tehnologiei din 69 de țari, inclusiv Romania. De asemenea, studiul arata ca doar 11% dintre organizații sunt avangardiste in materie de tehnologie și ca aproape o treime dintre liderii acestor companii (29%) pot… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Companiile din intreaga lume cheltuiesc mai putin de 5% din venituri pe tehnologie, inclusiv asa-numitele organizatii avangardiste in domeniul tehnologiei, care au o viziune si o strategie bine definite si un departament de tehnologie dezvoltat, potrivit studiului Deloitte Global Technology Leadership…

- Companiile din intreaga lume cheltuiesc mai puțin de 5% din venituri pe tehnologie, inclusiv așa-numitele organizații avangardiste in domeniul tehnologiei, care au o viziune și o strategie bine definite și un departament de tehnologie dezvoltat, potrivit studiului Deloitte Global Technology Leadership…

- Companiile din intreaga lume cheltuiesc mai puțin de 5% din venituri pe tehnologie, inclusiv așa-numitele organizații avangardiste in domeniul tehnologiei, care au o viziune și o strategie bine definite și un departament de tehnologie dezvoltat, potrivit unui studiu Deloitte, potrivit Mediafax.Studiul…

- Recentele declarații oficiale arata ca inceperea anului școlar 2020-2021 sta inca sub semnul multor variabile, mai ales in cazul elevilor din medii dezavantajate, cei mai afectați de perioada pandemiei, pentru care Federația Coaliția pentru Educație a venit cu propuneri specifice . Eforturile organizațiilor…

- Pandemia de COVID-19 a afectat grav piața muncii. Companiile s-au inchis și au avut loc concedieri masive. Aproximativ un milion de romani s-au trezit cu contractele de munca incetate peste noapte. Mai grav este faptul ca de la data de 1 iunie, statul nu mai acorda șomaj tehnic decat anumitor companii.

- PwC: Giganții mondiali au recuperat tot ce au pierdut in primele luni de pandemie. Topul celor mai valoroase companii din lume. Tesla și-a dublat valoarea, in T2 Valoarea de piata a celor mai mari 100 de companii listate din lume a revenit puternic in al doilea trimestru, recuperand aproape complet…

- Munca la birou 8 ore/zi este istorie. Pandemia a impus in doar cateva luni un model de lucru care va deveni noua normalitate Companiile din toata lumea au fost obligate sa ia masuri radicale in ceea ce privește munca la birou, in condițiile in care pandemia cu coronavirus a lovit intreaga planeta. În…

- Aproximativ 82% dintre persoanele de decizie in domeniul IT ar urma sa se intoarca la birou in 12-18 luni, arata un studiu Xerox, potrivit caruia 58% intentioneaza sa isi schimbe politica de lucru de acasa in anul urmator, subliniind nevoia companiilor de a sprijini un regim de lucru hibrid.…