Stiri pe aceeasi tema

- Purtarea a doua maști suprapuse sau a unei maști chirurgicale stranse ofera o protecție sporita contra raspandirii in aer a coronavirusului, potrivit unui studiu al autoritaților sanitare americane facut public miercuri, informeaza News.ro , care citeaza AFP. Centrul american pentru Prevenția și Controlul…

- Purtarea a doua masti suprapuse sau a unei masti chirurgicale stranse ofera o protectie sporita contra raspandirii in aer a coronavirusului, potrivit unui studiu al autoritatilor sanitare americane facut public miercuri, scrie AFP.

- Presedintele american Donald Trump a sustinut ca numarul deceselor din cauza coronavirusului a fost 'exagerat' in Statele Unite, tara confruntata cu un nou record de infectari si unde bilantul victimelor a trecut de 350.000, transmite dpa. Citește și: Urmeaza debarcarea Avocatului Poporului…

- Poluarea emisa de aparatele cu gaze naturale este extrem de periculoasa pentru sanatate, atrag atenția cercetatorii. Expunerea pe termen lung la NO2 (dioxid de azot) a fost corelata cu un risc mai mare de deces in caz de COVID-19. Un studiu recent al Universitații Emory din Georgia, SUA, a aratat ca expunerea…

- Statele Unite au raportat, miercuri, cel mai mare numar de decese provocate de COVID-19 de pana acum, cu 550 mai mare decat fostul record, consemnat in aprilie, potrivit The Guardian.Astfel, miercuri au fost raportate 3.157 de decese noi, in condițiile in care fostul maxim, 2.607 morți, fusese inregistrat…

- Cum se raspandește noul coronavirus intr-un spațiu inchis cum ar fi o sala de clasa, un bar sau camera unde se intalnesc mai multe persoane? Este intrebarea pe care și-au pus-o cercetatoriicare au recurs la un experiment pentru a vedea cat de repede se raspandește Covid, scrie Digi24.ro . Experimentul…

- Pneumologii așteapta al treilea val al pandemiei COVID in perioada februarie - martie 2021, a declarat miercuri secretarul general al Societatii Romane de Pneumologie, dr. Cristian Oancea. Situația ar putea gasi spitalele din țara cu toate locurile ocupate, de aceea este recomandata vaccinarea antigripala…

- Ziarul Unirea Care sunt locurile și activitațile cu cel mai mare risc de infectare cu COVID-19. STUDIU Un nou studiu realizat in SUA de oamenii de stiinta de la Universitatea Stanford, Universitatea Northwestern din Chicago si Centrul de Cercetari Cambridge a analizat legatura dintre activitațile americanilor…