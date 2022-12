Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea angajatorilor din Romania (97%) afirma ca programul de lucru flexibil este unul dintre cele mai dorite beneficii de catre salariati, in timp ce doua din trei companii de top ofera beneficii legate de acest aspect, releva un studiu de specialitate, publicat marti. La nivel global, ponderea…

- Consumatorii percep beneficii atunci cand fac trecerea de la fumat la alternative cu risc redus* precum glo, produsul BAT care incalzește tutunul: 60% dintre utilizatori spun ca tușesc mai puțin; 55% spun ca simt un impact mai puțin negativ asupra condiției lor fizice, iar 72% spun ca dinții le sunt…

- Consumatorii romani de produse care incalzesc tutunul (Tobacco Heating Products – THP), precum glo, declara ca percep o serie de beneficii la nivel fizic și social odata cu trecerea de la fumat la produsele care incalzesc tutunul. Cel mai recent studiu IRES, derulat in prima jumatate a anului 2022,…

- Ce salariu are, de fapt, o stewardesa la Wizz Air. Ce beneficii ofera angajatorul. Compania Wizz Air este una dintre cele mai mari din lume și multe persoane viseaza sa ajunga membri ai echipajului de zbor. In ceea ce privește insa salariile, pentru unii pot fi mari, pentru alții mici. Potrivit cancan.ro,…

- Odata cu intrarea in vigoare a noilor modificari ale Codului Muncii și a Codului Administrativ, salariații au dreptul la noi zile libere. Astfel, incepand cu 22 octombrie 2022, angajații pot cere zile libere in caz de urgența. Angajații pot lipsi de la munca 10 zile daca au urgențe in familie cauzate…

- Rezidenții Parcului IT iși vor putea desfașura munca de la distanța, indiferent de locația salariaților. Cabinetul de miniștri a aprobat modificari la Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informației. Modificarile au fost efectuate in scop de menținere a afacerilor curente din Republica Moldova,…

- V-ați prins cu toții de deficitul enorm de forța de munca? Bravo. Furați-va in continuare angajații, in loc sa aduceți cu picioarele pe pamant Ministerul Educației și Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

- Confruntandu-se cu o incertitudine economica tot mai mare, companiile trebuie sa abordeze atat preocuparile financiare, cat și de bunastare mintala pentru a-și putea sprijini angajații in aceste vremuri nesigure și a ține la distanța demisiile, potrivit unei noi cercetari a Grupului Adecco, anunța…