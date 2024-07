Studiu: Productivitatea la locul de muncă scade în zilele caniculare S-a facut un studiu Peste 76% dintre romani sustin ca productivitatea la locul de munca scade in zilele cu temperaturi ridicate, iar 71% se simt mai irascibili in astfel de perioade, arata un studiu realizat de Reveal Marketing Research, transmite Agerpres . „Jumatate dintre romani (51%) afirma ca productivitatea lor la locul de munca scade constant in zilele caniculare, in timp ce 25% observa aceasta tendinta ocazional, iar 24% niciodata. In functie de gen, se observa ca barbatilor (27%) nu le este afectata sfera profesionala niciodata de canicula in mai mare masura decat femeilor (22%), aceasta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

