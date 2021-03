Stiri pe aceeasi tema

- Aproape jumatate dintre angajati (48%) considera ca angajarile traditionale nu vor mai exista si ca abilitatile vor fi "vandute" pe termen scurt companiilor care au nevoie de acestea, in timp ce doar unu din zece salariati (9%) care lucreaza de la distanta vrea sa se intoarca la birou, arata rezultatele…

- Deputatul PNL, Daniel Gheorghe, il acuza pe Florin Cițu ca lucreaza ”noaptea ca hoții”, dupa ce l-a demis pe Octav Bjoza din funcția de subsecretar de stat, in toiul nopții. Deputatul ii cere premierului sa revina asupra deciziei, pe care o catalogheaza drept ”neașteptata și neinspirata”. Citește…

- Ministerul Sanatatii lucreaza la un algoritm privind evolutia epidemiei de COVID-19 care va lua in calcul si alti parametri decat strict simpla incidenta a cazurilor de SARS-CoV-2 la nivelul unui judet, a declarat, marti, doctorul Calin Alexandru, director in cadrul Departamentului pentru Situatii…

- Pentru 2021, romanii și-au propus sa-și schimbe jobul, sa continue sa lucreze de acasa sau sa urmeze cursuri de reconversie profesionala. Pentru prima oara, cele mai mici procente au fost alocate intenției de a lucra in afara țarii sau de a-și deschide propriul business ”Cel mai greu din cariera mea”,…

- O lucrare importanta si cu conotatie cultural-religioasa, se afla in derulare in satul Plopis. Este vorba de casa parinteasca a vrednicului de pomenire, Arhiepiscopul Justinian, care se va transforma in casa memoriala. Persoanele care doresc sa dea o mana de ajutor la constructia „Casa Memoriale-Justinian…

- CARAS-SEVERIN – Incepand din 15 ianuarie, intra in vigoare modificarile programului ghiseului Serviciului de Arme, Explozivi si Substante Periculoase! Dupa cum ne informeaza Politia judetului, activitatea de relatii cu publicul a celor de la Arme, incluzand preluarea cererilor si eliberarea documentelor…

Incepand din acest an, firmele pot acorda pana la 400 de lei lunar angajaților care muncesc de acasa pentru ca aceștia sa iși plateasca facturile la utilitați, cum ar fi electricitatea, incalzirea,...