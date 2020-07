Stiri pe aceeasi tema

- Se estimeaza ca populatia lumii va atinge aproximativ 9,7 miliarde in 2064, inainte de a incepe sa scada si sa ajunga la 8,8 miliarde de oameni in 2100, arata un studiu publicat in The Lancet, arata Mediafax.O populatie globala de 8,8 miliarde in 2100 este cu aproximativ doua miliarde mai…

- Astrologii chinezi fac previziuni INFRICOSATOARE. Ce urmeaza dupa pandemia de coronavirus. Pana la finalul anului vom… Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate Astrologul Marian Golea a anunțat o perioada foarte…

- "Transmiterea comunitara este evidenta. Bineințeles ca este și o rata a transmiterii care depașește 1% in acest moment și numarul de cazuri noi este mai mare decat numarul de cazuri care se externeaza. Numarul de pacienți aflați in spitalizare a crescut de la circa 4900 la 5800. Procentul de pozitivitate…

- Vanzarile globale de smartphone-uri vor scadea cu aproape 12% in acest an, la 1,2 miliarde de unitati, potrivit estimarilor firmei de cercetare a pietei IDC, care a motivat acest declin prin cheltuielile mai mici ale consumatorilor din cauza impactului economic al crizei coronavirusului, transmite…

- Costul uman al incalzirii globale va fi mai mare și se va produce mai repede decat se credea, arata un nou studiu, potrivit caruia cel puțin un miliard de oameni vor fi nevoiți sa se mute sau vor indura calduri insuportabile, informeaza The Guardian.

- Piata locala de servicii de resurse umane va scadea cu aproximativ 15% in 2020, ca urmare a maturizarii pietei si a pandemiei de Coronavirus, potrivit unui studiu KeysFin.Cifra de afaceri a furnizorilor de servicii HR din Romania a crescut cu 12,3% in 2018, in comparatie cu anul precedent,…