Studiu: Preţurile autovehiculelor comerciale rulate au scăzut cu 1,8%, în ultimele şase luni Preturile autovehiculelor comerciale second-hand, ce sunt utilizate in domenii ca transport, agricultura si constructii, au scazut in medie cu 1,8%, in perioada mai - octombrie 2019, fata de perioada precedenta, releva o analiza de piata, publicata vineri. Cercetarea efectuata de platforma globala online Tradus arata ca autovehiculele din agricultura au inregistrat cea mai mare scadere a preturilor, de 3,5%, urmate de cele din transport (1,5%). In acelasi timp, preturile autovehiculelor din constructii au ramas relativ constante in ultimele sase luni, avand o scadere de doar 0,6%. "Cu toate acestea,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

