Studiu: Preocupările legate de securitatea energetică sporesc atenția guvernelor asupra energiei regenerabilă Securitatea energetica a ajuns in fruntea listei de prioritați a guvernelor, ca urmare a instabilitații geopolitice și a creșterii in spirala a prețurilor la gaze. Prin urmare, guvernele din intreaga lume cauta sa accelereze și sa extinda domeniul de aplicare al programelor lor de energie regenerabila pentru a contribui la reducerea dependenței de energia importata, potrivit celui de-al 59-lea indice EY Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI). RECAI 59 exploreaza modul in care tehnologiile emergente in domeniul energiilor regenerabile și al combustibililor verzi au potențialul de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) a anuntat luni ca a evaluat existenta dezechilibrelor macroeconomice in 12 state membre UE selectate pentru analize aprofundate in Raportul privind mecanismul de alerta (RMA) din 2022. Șapte tari – Romania, Germania, Spania, Franta, Tarile de Jos, Portugalia si Suedia – continua…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca a evaluat existenta dezechilibrelor macroeconomice in 12 state membre UE selectate pentru analize aprofundate in Raportul privind mecanismul de alerta (RMA) din 2022 si a concluzionat ca sapte tari - Romania, Germania, Spania, Franta, Tarile de Jos, Portugalia…

- Votul Eurovision al Romaniei și al altor cinci țari a fost anulat la finala din anul 2022, intrucat s-au constatat nereguli. UPDATE Televiziunea Romana a anunțat, duminica la amiaza, ca juriul național din Romania a acordat cele mai multe puncte (12) pentru Republica Moldova. Cu toate acestea, in clasamentul…

- Reprezentantul Romaniei, WRS , s-a calificat, joi seara, in finala concursului Eurovision 2022 , cu piesa „Llamame”, in urma votului publicului, acordat prin SMS si pe site-ul oficial al concursului, și al juriilor de specialitate. Romania a concurat joi seara in cea de-a doua semifinala a concursului…

- Prima semifinala a Eurovision Song Contest 2022, care are loc la Torino, va fi difuzata marti de TVR 1 si TVR International, incepand cu ora 22.00. Artisti din 17 tari vor urca pe scena de la Arena Pala Olimpico. Albania, Letonia, Elvetia, Slovenia, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina, Lituania, Regatul…

- Rusia a caștigat 66 de miliarde de dolari din exportul de combustibili fosili in cele doua luni de la invazia sa in Ucraina, deoarece a profitat de creșterea prețurilor marfurilor, in ciuda faptului ca s-a confruntat cu sancțiuni dure, potrivit unui studiu realizat de un grup de cercetare independent.…

- 50 de țari obțin ceva mai mult de o zecime din energie din surse eoliene și solare, potrivit cercetarilor Ember Global’s Electricity Review privind clima și energia, transmite BBC. Odata cu revenirea economiilor dupa pandemia de covid-19, cererea de energie electrica a crescut intr-un ritm record. Potrivit…

- Producatorul german de masini premium Mercedes-Benz a anuntat suspendarea exporturilor de vehicule catre Rusia si oprirea activitatii de productie in aceasta tara, in urma invadarii Ucrainei si a sanctiunilor occidentale impuse Moscovei, transmite DPA, informeaza AGERPRES . Mercedes-Benz va opri exporturile…