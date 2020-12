Studiu: poluarea emisă de aragaze, periculoasă în caz de COVID-19 Poluarea emisa de aparatele cu gaze naturale este extrem de periculoasa pentru sanatate, atrag atenția cercetatorii. Expunerea pe termen lung la NO2 (dioxid de azot) a fost corelata cu un risc mai mare de deces in caz de COVID-19. Un studiu recent al Universitații Emory din Georgia, SUA, a aratat ca expunerea pe termen lung la dioxid de azot a fost corelata cu un risc mai mare de deces din cauza COVID-19 și ca NO2 parea a fi mai periculos decat particulele de virus din aer. Acest lucru ar putea afecta și mai mult comunitațile care prezinta deja un risc mai mare de infectare și de moarte din cauza… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

