- Poluarea a fost responsabila pentru moartea prematura a 9 milioane de persoane in 2019, potrivit unui studiu publicat miercuri in revista The Lancet, un bilant care nu se amelioreaza, in principal din cauza calitatii scazute a aerului si a poluantilor chimici, in special a plumbului.

- Școala Gimnaziala „Octavian Voicu” Bacau, partener in cadrul proiectului Erasmus+ Clean Nature Long Life, gazduiește in aceasta saptamana o serie de care au fost pregatite cu rabdare și atenție de catre membrii echipei, cadre didactice ale unitații școlare. Astfel, prin intermediul prezentarilor gazduite…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, joi, in deschiderea sedintei Executivului, ca vor fi alocate astazi 450 de milioane de lei, in agricultura, suma de care vor beneficia 95.000 de fermieri care au fost afectati de efectele pandemiei de COVID-19. Premierul a spus ca, in domeniul agricol, pentru…

- O crestere brusca a numarului de nasteri premature in unele zone din Ucraina a fost observata de medici in timp ce conflictul intra in a doua luna, relateaza luni BBC, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Pandemia de Covid-19 ar fi cauzat peste 18 milioane de decese in intreaga lume intre inceputul lui 2020 și sfarșitul lui 2021, de peste trei ori numarul oficial, potrivit unui studiu publicat in jurnalul The Lancet. „Statisticile oficiale privind decesele cauzate de Covid-19 ofera doar o imagine parțiala…

- Georgieva a declarat pentru emisiunea ”Face the Nation” de la CBS ca sanctiunile impuse de Statele Unite si alte democratii au deja un impact ”sever” asupra economiei ruse si vor declansa o recesiune profunda in aceasta tara in 2022. Efectele razboiului si ale sanctiunilor se vor propaga de asemenea…

- Circa 5,2 milioane de copii cu varste 18 ani si-au pierdut un parinte sau un tutore in timpul pandemiei de COVID-19, arata un studiu al Imperial College din Londra, publicat in revista The Lancet, și citat de EFE.