- Agentia Fitch a coborat si mai mult ratingul suveran al Rusiei in zona nerecomandata pentru investitii și a estimat ca, in opinia sa, intrarea Rusiei in incapacitate de plata este „iminenta”.

- Aproape 400 de angajați ai SC Carfil Brașov au oprit temporar lucrul și protesteaza, solicitand drepturile salariale restante. Oamenii sunt nemulțumiți ca nu au primit salariile pe ultimele doua luni și spun ca vor continua protestul pana iși vor primi banii. Mulți dintre ei au salariul minim Suba Arpad,…

- Primul sondaj de opinie realizat dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia arata o scadere de popularitate a AUR in randul romanilor. Partidul a scazut cu 3,5% fața de luna februarie, potrivit datelor postate de directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac. In schimb, intenția de vot pentru PNL a crescut…

- Eficacitatea celor trei doze de vaccin ARNm produse de Pfizer si Moderna scade substantial la patru luni dupa administrare, potrivit unui nou studiu publicat de Centrul de Control si Prevenire al Bolilor din SUA (CDC). Eficacitatea celor trei doze de vaccin scade semnificativ dupa a patra luna. Un nou…

- Salariul in plic – o metoda de plata populara printre angajatorii fara scrupule. Va spunem care sunt pericolele angajarii neoficiale și care sunt avantajele. Aspecte pozitive ale salariilor neoficiale Cele mai multe dintre avantajele salariilor la negru sunt valabile doar pentru angajator, deoarece…

- In 2021, 27% dintre persoanele din Uniunea Europeana cu varsta cuprinsa intre 16 si 74 de ani au raportat ca au urmat un curs online sau au utilizat material de studiu online, o crestere de patru puncte procentuale (pp) comparativ cu nivelul de 23% din 2020. Singura tara unde procentul celor…

- Primaria Municipiului Ploiești a facut demersuri la Agenția Naționala de Administrare Fiscala pentru deblocarea conturilor S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiești. Ii asigur pe salariații S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiești ca iși vor primi drepturile salariale, in cursul zilei…