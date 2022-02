Stiri pe aceeasi tema

- Un lant de supermarketuri din Ungaria, prezent si in Romania, va impune de azi cumpararea in cantitati limitate a unor alimente precum zahar, faina, lapte și ulei de floarea soarelui. Decizia vine dupa ce Guvernul de la Budapesta a decis plafonarea prețului mai multor produse de baza.

- Un stil de viața sanatos este pe lista rezoluțiilor stabilite de mulți romani pentru acest an. Iar supa este printre alimentele care nu lipsesc dintr-un regim echilibrat. Nu insa și atunci cand preparatul vine dintr-un plic.

- Substante chimice "eterne" toxice, prezente in vasele de gatit cu invelis antiaderent sau in ambalaje alimentare, au fost identificate in vidre din Anglia si Tara Galilor, relateaza marti BBC. Substantele numite PFAS sunt prezente, de asemenea, in imbracamintea impermeabila, in produsele rezistente…

- Un procent de 40% dintre consumatorii din Romania au renuntat deja sa cumpere produse si servicii de la companii despre care au descoperit ca nu sunt responsabile cu mediul, potrivit unui studiu realizat de Ipsos pentru ING Bank Romania si publicat joi de banca. Totodata, 60% dintre cei intervievati…

- Reducerea consumului de carne si produse lactate in tarile cele mai bogate ar contribui cu reducerea cu peste 60% a emisiilor de gaze cu efect de sera rezultate din activitatile agricole, pe langa faptul ca ar imbunatati sanatatea populatiei, arata o cercetare publicata de revista stiintifica Nature…

- O analiza a echipelor care au lucrat pentru lungmetraje europene produse si lansate in Europa intre anii 2016 si 2020 a concluzionat ca femeile au reprezentat doar 23% dintre regizori, a transmis marti European Audiovisual Observatory. In spatele camerelor de filmare, femeile au reprezentat o treime…

- Astfel, in saptamana 3 - 10 ianuarie 2022, temperaturile vor fi mai ridicate in toate regiunile tarii, in timp ce regimul pluviometric va fi local excedentar in regiunile nordice, dar si deficitar in cele sudice, iar in rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.In perioada 10 - 17 ianuarie…

- Conform unei informari meteorologice, in zonele deluroase din Oltenia și Muntenia va ploua insemnat cantitativ pana in aceasta dupa amiaza. In nordul județului Argeș, precipitațiile sunt, mai ales, sub forma de ninsoare. Cantitațile de apa vor depași 25…40 l/mp. Județul Argeș se afla sub cod galben…