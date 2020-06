Studiu: Plantele îşi pot camufla mirosurile pentru a evita să fie mâncate Un grup de cercetatori din Europa si America de Nord a examinat 28 de specii de insecte si 20 de specii de plante din Chamela-Cuixmala, o rezervatie tropicala de pe coasta de vest a Mexicului. Constatarile cercetatorilor, publicate joi in jurnalul Science, aduc noi informatii despre modul in care membri individuali din "comunitatile complexe de plante" evolueaza pentru a emite mirosuri similare, o strategie de grup ce le ajuta sa supravietuiasca si deruteaza erbivorele f (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

