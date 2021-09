Stiri pe aceeasi tema

- Pisicile au devenit stresate si anxioase de cand stapanii lor lucreaza de acasa, scrie cotidianul „ The Times ”.Telemunca, atat de obișnuita in ultimul an de cand a izbucnit pandemia de COVID-19, pare ca a dat total peste cap rutina felinelor, care sunt independente și solitare de felul lor. Nu la fel…

- Pisicile au devenit stresate si anxioase de cand stapanii lor lucreaza de acasa, scrie cotidianul „ The Times ”.Telemunca, atat de obișnuita in ultimul an de cand a izbucnit pandemia de COVID-19, pare ca a dat total peste cap rutina felinelor, care sunt independente și solitare de felul lor. Nu la fel…

- Faimosul fizician american Michio Kaku a spus recent ca ”in curand, șansele sunt foarte mari sa putem intra in contact cu o civilizație spațiala inteligenta”, aflata dincolo de lumea noastra. Acum, el afirma ca exista posibilitatea ca extratereștrii sa fie cu milioane de ani mai avansați decat oamenii.…

- Șoferul unei mașini care mergea pe Transfagarașan a oprit mașina pe marginea drumului pentru a fotografia de aproape doi urși. Pasagerul din dreapta a avut insa o surpriza neplacuta. Oamenii au ieșit pe geamul mașinii, moment in care unul dintre animale s-a ridicat in doua labe și a sarit pe portiera…

- Oamenii de știința au evaluat peste 5.800 de mancaruri și modul in care dieta ne afecteaza durata vieții. Astfel, s-a descoperit ca hotdog-ul este unul dintre cele mai nocive mancaruri fast-food și ne-ar putea scurta viața cu 36 de minute, cu fiecare porție. La polul opus, alunele, somonul la cuptor…

- Nu te bate la cap, iți e alaturi cand ai nevoie și te scapa de singuratate. Pentru milioane de oameni, boții cu inteligența artificiala au devenit substitut pentru un partner, scrie Washington Post. Ce sunt boții de chat cu inteligența artificiala? Boții de chat sunt niște programe pe calculator antrenate…

- Campioana Germaniei, Bayern Munchen, a inregistrat pierderi de circa 150 de milioane de euro din veniturile neincasate de la public in zilele de meci, din cauza pandemiei Covid-19, a declarat președintele comitetului care supervizeaza activitatea clubului, Herbert Hainer, informeaza lefigaro.fr. Acesta…

- Milioane de crestini i-au trecut pragul. I s-a dus vestea peste mari si tari. Spirit viu, curajos, dar bland si intelegator in ale suferintei, parintele Ciprian Gradinaru a ajuns sa fie supranumit "chirurgul sufletelor". Oamenii il cauta, il asculta, ii cer ajutorul si ajuta ei insisi acolo unde le…