Studiu: Pierderea mirosului ar putea fi ceva liniștitor Pierderea mirosului este asociata cu multe cazuri de Covid-19, dar acest simptom s-ar putea dovedi destul de liniștitor, potrivit unui nou studiu franco-belgian. Anosmia sau pierderea mirosului – un simptom frecvent asociat cu noul coronavirus esteceva „de bine”, conform studiului realizat de medicii de la spitalul Foch din Franța, in colaborare cu cei de la Universitatea Mons din Belgia. Cercetarea a presupus studierea evoluției starii de sanatate a 1.300 de pacienți cu Covid-19. Aceștia au fost clasificați in patru grupuri, in funcție de nivelul de severitate al simptomelor lor. Potrivit Organizației… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) avertizeaza ca sansele de a scapa de infectia cu COVID-19 sunt foarte mici. Doar masurile de protectie si un vaccin pot ajuta. Numarul spitalizarilor la nivel mondial a crescut foarte mult. Dr. Mike Ryan, director executiv al Programului OMS pentru Urgente Sanitare,…

- Potrivit site-ului Universitatii Johns Hopkins, cele mai multe cazuri au fost inregistrate in Statele Unite (peste 6,6 milioane), India (5,1 milioane), Brazilia (4,4 milioane) si Rusia. Aceasta din urma a depasit recent pragul de 1 milion de infectii. Primele patru cele mai afectate tari insumeaza…

- Franta a inregistrat recent noi cazuri de Covid-19 și are de asemenea un numar crescut de noi pacienti admisi la reanimare. In acest context, in care numarul de noi bolnavi creste ingrijorator de la o zi la alta, un grup de șase medici francezi a publicat un apel in Le Journal du Dimanche. Medicii le…

- La doar o saptamana dupa inceperea noului an școlar, in Franța s-au inregistrat deja 30 de cazuri de infectare cu noul coronavirus in gradinițe, școli și licee, astfel ca autoritațile au decis inchiderea a 27 de clase, cu 675 de elevi și 100 de profesori. Guvernul francez intenționeaza sa „creasca numarul…

- Franța a inchis deja 27 de clase, la o saptamana dupa inceperea anului școlar. Școlile au inregistrat aproximativ 30 de cazuri de coronavirus, de la gradinița pana la liceu. Cu cifre exacte, 675 de elevi și 100 de profesori au fost trimiși acasa, in așteptarea testarii. Guvernul francez vrea sa „creasca…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) recomanda testarea persoanelor care au intrat in contact cu bolnavi de COVID-19 chiar daca acestea prezinta sau nu simptome specifice bolii. „Stim ca persoanele care au simptome transmit virusul, dar stim si ca persoanele care nu au simptome pot si ele sa transmita…

- Cercetatorii de la King’s College din Londra au constatat ca noul coronavirus, SARS-CoV-2, ar provoca șase tipuri distincte de boala COVID-19, fiecare fiind caracterizat de un set de simptome și avand legatura cu nivelul de gravitate al infecției. Oamenii de știința au ajuns la aceasta concluzie dupa…