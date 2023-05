Studiu: Pielea cu "aspect normal" poate ascunde cancerul

Stiri pe aceeasi tema

- Pielea fara pete vizibile poate prezenta modificari ale ADN-ului, cauzate de expunerea la soare, care ar putea duce la cancer, conform unui studiu realizat de oameni de stiinta de la Universitatea din Queensland (UQ), transmite joi agentia Xinhua. Studiul, publicat miercuri in jurnalul Science Advances,…

- Cercetatorii de la Universitatea din Viena au descoperit particule de plastic in creierul șoarecilor la doar 2 ore dupa ce aceștia au ingerat apa potabila cu particule de polistiren, adica mixul care se formeaza in pahare de iaurt și recipiente din spuma de polistiren. Folosind modele computerizate…

- Un nou tip de piele electronica (e-skin), care le permite robotilor sa navigheze in mediul inconjurator cu ajutorul simtului tactil, in conditii de vizibilitate limitata, a fost creat de un grup de cercetatori din China, transmite joi agentia de presa Xinhua.Pielea electronica, realizata sub forma…

- Infectia respiratorie acuta in primul trimestru de sarcina este asociata cu un risc mai mare de aparitie a unor anomalii cardiovasculare la bebelusi, conform unui studiu efectuat la Universitatea din New South Wales (UNSW), din Sydney, Australia, transmite miercuri agentia Xinhua.

- Obezitatea infantila este, in mare parte, un produs secundar al statutului socio-economic, conform constatarilor unui studiu condus de Universitatea din Sydney, Australia, ceea ce sugereaza ca masurile imediate, cum ar fi programele bazate pe dieta si exercitii fizice, ar putea sa nu fie suficient de…

- Cercetatorii chinezi au prezentat recent dovezi care arata ca un consum de alimente si ingrediente bogate in seleniu ar putea sa imbunatateasca starea de sanatate a persoanelor bolnave de Alzheimer, relateaza agenția Xinhua, citata de Agerpres.