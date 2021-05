Stiri pe aceeasi tema

- Ritmul de vaccinare anti-COVID se mentine Foto: facebook/Ro Vaccinare. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Ritmul de vaccinare anti-COVID se mentine în media ultimelor zile. De ieri pâna azi, au fost administrate aproape 80.400 doze. România…

- Un șofer a fost filmat la centrul de vaccinare drive through, de la Sala Sporturilor din Cluj-Napoca, in timp ce iși impingea mașina pentru a putea ajunge la punctul unde se administra vaccinul. Șoferul s-a dat jos din mașina și a inceput sa iși impinga autoturismul, care refuza sa porneasca. Pentru…

- EMA a anuntat marti ca este necesar ca Johnson&Johnson sa avertizeze cu privire la formarea unor cheaguri de sange in urma vaccinarii cu vaccinul impotriva covid-19 J&J. Actiunile J&J au crescut marti cu peste 2%. Utilizarea vaccinului J&J a fost temporar oprita de autoritatile de reglementare americane,…

- Primarul Bistritei, Ioan Turc, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca a cerut conducerii Directiei de Sanatate Publica Bistrita-Nasaud sa aduca vaccin Pfizer la centrul de vaccinare amenajat de municipalitate, unde in prezent se administreaza AstraZeneca, deoarece numarul celor care…

- APIA informeaza potențialii beneficiari ca se primesc Cererile de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea padurilor”, sesiunea 4/2021, aferente Masurii 15, Submasura 15.1 „Plați pentru angajamente de silvomediu”. Cererile de sprijin…

- HS Timber Group iși menține poziția de lider de piața in Romania Cererea/consumul de peleți in Romania crește semnificativ Peleții HS Timber Group sunt o sursa de energie prietenoasa cu mediul și o alternativa la combustibilii fosili Peleții constituie un biocombustibil sustenabil care caștiga cota…

- Cartoful este un aliment de baza de-a dreptul ignorat in ultimii 30 de ani si de aceea am ajuns la suprafetele ridicole de astazi, a declarat Romulus Oprea, presedintele Federatiei Nationale a Cartofului in Romania (FNCR), la o dezbatere online privind piata cartofului. „Cartoful este o cultura, un…

- Gral Medical a reușit sa finalizeze procesul de preluare a unui laborator de analize medicale din orașul Timișoara. Compania a pus in practica strategia naționala de marire a rețelei de centre Gral in orașe cu o populație de peste 200.000 de locuitori. Centrul nou achiziționat este un laborator de analize…