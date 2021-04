Stiri pe aceeasi tema

- Piața fuziunilor și achizițiilor din Romania a scazut in primul trimestru al anului cu 26% in volum fața de aceeași perioada din 2020, fiind anunțate 42 de tranzacții, fața de 53 in perioada echivalenta a anului trecut, arata o analiza PwC. In intervalul ianuarie - martie 2021 valoarea tranzacțiilor…

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU) a avut o medie de 265 lei pe MWh in luna martie 2021, cu 85,9% mai mult fata de pretul inregistrat in aceeasi luna a anului trecut, respectiv 143 lei pe MWh, potrivit datelor postate pe site-ul operatorului…

- “Cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor serie bruta in luna februarie 2021, comparativ cu luna februarie 2020, in termeni nominali a scazut pe ansamblu cu 0,2%, ca urmare a scaderii cifrei de afaceri din activitatile de transporturi (-4,1%) si din alte servicii…

- “In perioada 1 ianuarie -28 februarie 2021, exporturile FOB au insumat 11,19 miliarde de euro, iar importurile CIF au insumat 14,26 miliarde de euro. In perioada 1 ianuarie -28 februarie, exporturile au scazut cu 3,7%, iar importurile au crescut cu 0,2%, comparativ cu perioada 1 ianuarie -29 februarie…

- Valoarea tranzactiilor inregistrate in Romania, pe parcursul anului 2020, s-a diminuat cu 27% in comparatie cu 2019, pana la 1,7 miliarde de euro, releva un raport publicat de consultantii de la Mazars, in asociere cu Mergermarket. La nivelul regiunii Europei Centrale si de Est (ECE) tranzactiile au…

- Perturbarea cauzata de COVID-19 pe piața de fuziuni și achiziții (M&A) din Europa Centrala și de Est (ECE) a fost de scurta durata, tranzacțiile revenind in prim plan in a doua jumatate a anului, potrivit unui nou raport publicat de Mazars in asociere cu Mergermarket. Valoarea tranzacțiilor…

- Totusi, dat fiind contextul, valoarea pietei a ramas la un nivel inalt, de 4,9 miliarde euro, fata de 5,2 miliarde euro in 2019 si 5 miliarde euro in 2018. Cea mai mare valoare a pietei de M&A a fost inregistrata in anul 2007, de 5,8 miliarde euro, se mai arata in raportul PwC. ”In ultimul trimestru…

- ”Activitatea de fuziuni si achizitii (M&A) va accelera la nivel global, in urmatoarele sase pana la 12 luni, pe fondul dobanzilor scazute, al dorintei de a cumpara companii inovatoare, digitale sau de tehnologie, dar mai ales al unor sume de bani foarte mari disponibile in piata”, potrivit raportului…