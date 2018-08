Stiri pe aceeasi tema

- Piata de smartphone-uri a inregistrat in primul semestru cel mai mare avans din ultimii trei ani, pe fondul achizitiei de terminale mai performante, la un pret mai mare. Astfel, din punct de vedere valoric, piata de smartphone-uri din Romania a urcat in primele sase luni ale anului cu aproximativ 40%…

- Romcarbon Buzau (ROCE), companie ce are drept domeniu de activitate fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic, a inregistrat in primul semestru venituri totale consolidate de 128 milioane lei, in crestere cu 3%, si un profit net de 1,2 milioane lei, fata de pierderi de 2,5 milioane…

- Piata de smartphone-uri a inregistrat in primul semestru o crestere de circa 40% in valoare, cel mai mare avans din ultimii trei ani, pe fondul achizitiei de terminale mai scumpe, cu durata a bateriei mai mare, potrivit Avenir Telecom, unul dintre cei mai mari distribuitori de telefoane, accesorii de…

- Producatorul si retailer-ul de mobila Elvila a inregistrat in primul semestru din acest an o cifra de afaceri de 24,25 milioane lei, in scadere cu peste 10% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce pierderea s-a situat la 1,58 milioane lei, in crestere cu 46%. Cheltuielile cu…

- Farmec, cel mai important producator roman de cosmetice, a incheiat primul semestru al anului 2018 cu o cifra de afaceri de 116 milioane lei (aproximativ 25 milioane euro) si raporteaza o crestere de 10% fata de aceeasi perioada din 2017, conform unui comunicat al companiei. La avansul businessului…

- Rompetrol Rafinare, companie membra a KMG International, a inregistrat in prima jumatate a acestui an o crestere cu peste 50 a cifrei brute de afaceri fata de indicatorul atins in perioada similara din 2017, pana la un nivel de 2,6 miliarde USD.Pe fondul unei majorari cu 27 a materiilor prime procesate…

- Segmentul telecom a cuantificat vanzari de 627 de milioane de lei, mai mult cu 35,9%, comparativ cu rezultatele din S1 din anul anterior. Smartphone-urile cu diagonala peste 5,6 inci si produsele din cea mai ridicata clasa de pret au inregistrat valori de peste doua ori mai mari decat in S1 din 2017.…

- Piata de vehicule comerciala din Uniunea Europeana a inregistrat a treia luna consecutiva de crestere in iunie si a incheiat prima jumatate a anului cu un plus de 4,7%. Romania a inregistrat in luna ...