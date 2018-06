Stiri pe aceeasi tema

- Conform sondajului, mai mult de jumatate dintre cei intervievati considera ca, in Republica Moldova, lucrurile merg intr-o directie gresita si doar 25% considera ca acestea evolueaza intr-o directie buna.Aproape o treime dintre cei chestionati au mentionat ca banii nu le ajung nici macar…

- Peste jumatate dintre romani vor sta acasa in mini-vacanta de 1 mai, 20% se pregatesc de o iesire la padure, iar 15% merg la munte. Litoralul romanesc si City Break-urile completeaza clasamentul, fiecare insumand 6% dintre optiuni.

- Cei mai multi turisti care au ajuns pe litoralul romanesc cu ocazia minivacantei de 1 Mai vin din Bucuresti (47%), iar 8,9% din total sunt romani care lucreaza in strainatate, potrivit unui studiu al agentiei de turism litoralulromanesc.ro.

- UN studiu efectuat pe 258 de pacienti de catre Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania (COPAC) releva ca 43% dintre pacienti sunt nemultumiti de accesul la medicamente, 20% se plang de aglomeratie si nerespectarea programarilor la medic, iar 19% de atitudinea personalului…

- Persoanele care merg tarziu la culcare, numite si ''pasari de noapte'', si care se trezesc cu dificultate dimineata au un risc de mortalitate mai ridicat decat cele care se culca devreme si se trezesc cu noaptea-n cap, potrivit unui studiu publicat joi, informeaza AFP. Cercetarea, realizata…

- Pentru ca lumea digitala ne conecteaza din ce in ce mai mult, apare o tendinta tot mai accentuata de a ne face bagajul si de a calatori pe perioade lungi de timp, de a explora, a cunoaste si a imparti cu ceilalti din experientele traite.momondo.ro, motorul de cautare pentru hoteluri si calatorii,…

- O analiza efectuata de specialistii in securitate cibernetica de la Bitdefender arata ca, in ultimele sase luni, ponderea raportarilor lunare de aplicatii care mineaza moneda virtuala in Romania s-a triplat, de la 8% din totalul ultimelor sase luni in septembrie, la 24% in luna februarie.

- Peste jumatate (57%) dintre romanii din mediul urban au auzit de criptomonede, cele mai cunoscute fiind Bitcoin (54%), Bitcoin Cash (19%), Ethereum (11%), Litecoin (10%) si Ethereum Classic (7%), se arata intr-un studiu, remis joi, AGERPRES. De asemenea, conform documentului, 17% dintre romanii din…