Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Salvati Copiii anunta ca peste 90 la suta din copiii care au apelat, in ultimul an, la consiliere psihologica in cadrul organizatiei s-au confruntat cu tulburari emotionale generate de pandemie si de restrictiile privind interactiunea sociala.

- „Cei mai multi copii care au apelat la programul de consiliere psihologica al Organizatiei Salvati Copiii Romania au fost diagnosticati cu anxietate. Mai mult de jumatate dintre adolescenti au dezvoltat tulburari de anxietate, in cazuri severe mergand pana la tentative de suicid. In cazul a peste 90%…

- Peste 90% dintre copiii care au avut nevoie de terapie psihologica in ultimul an de la Salvati Copiii Romania au dezvoltat tulburari emotionale legate de contextul pandemic, potrivit unui studiu al organizatiei. "Cei mai multi copii care au apelat la programul de consiliere psihologica al Organizatiei…

- Turismul a fost domeniul cel mai afectat in perioada de pandemie. Din cauza restrictiilor de circulatie moldovenii nu au putut sa calatoreasca peste hotarele tarii la fel ca in anii trecuti. Totusi, aceasta a contribuit la dezvoltarea turismului autohton. Cetatenii nostri au inceput sa isi redescopere…

- Anglia isi continua luni iesirea din lockdown, in pofida ingrijorarii provocate de raspandirea variantei indiene a coronavirusului, susceptibila sa puna sub semnul intrebarii ridicarea tuturor restrictiilor legate de pandemie, relateaza AFP. Situatia epidemiologica din Marea Britanie, tara…

- Ucraina isi intareste controalele la frontiera si le cere persoanelor care intra in tara un test negativ la coronavirus, a declarat marti ministrul Sanatatii, Maksim Stepanov, dupa ce s-a inregistrat cea mai ridicata rata de decese zilnice din cauza COVID-19, potrivit Reuters. Noul regim…

- Compania farmaceutica americana Eli Lilly and Company a anuntat miercuri ca o terapie combinata cu anticorpi pe care a dezvoltat-o contra COVID-19 a redus riscul de spitalizare si de deces cu 87% intr-un studiu desfasurat pe un numar de peste 750 de pacienti cu COVID-19 cu risc crescut, informeaza…

- Sprijinirea IMM-urilor reprezinta o prioritate in contextul incertitudinilor legate de pandemie si, prin programul IMM Factor, prin care Ministerul Finantelor va acorda garantii de stat in valoare de un miliard de lei, acestea vor avea acces la finantari flexibile si rapide, a scris miercuri, pe…