Studiu: Peste 70% dintre români consideră Rusia vinovată pentru războiul din Ucraina Majoritatea romanilor (71,2%) considera Rusia drept vinovata pentru razboiul din Ucraina, 87,3% dintre ei cred ca liderii rusi ar trebui sa fie condamnati pentru crimele de razboi, iar 65% au o parere buna despre faptul ca NATO si SUA trimit mai multe trupe in Romania, releva un sondaj realizat, in perioada 16 – 21 mai, de INSCOP Research. Potrivit sondajului, 71,2% dintre romani mentioneaza Rusia drept vinovata pentru razboiul din Ucraina, 10,4% – SUA, 4,5% – Ucraina, 3,9% – NATO si 1,7% – UE, iar 8,3% nu stiu sau nu raspund. La intrebarea cine ar castiga razboiul din Ucraina, 50,3% dintre respondenti… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

