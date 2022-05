Studiu: Peste 60% dintre membrii LGBT+ nu se simt acceptați de familiile lor Pentru a marca Ziua Internaționala Impotriva Homofobiei, Transfobiei și Bifobiei din data de 17 mai, IKEA Romania lanseaza campania „Dragostea e mereu bine-venita” militand pentru solidaritate, egalitate și incluziune pentru toate persoanele LGBT+. Compania a efectuat un studiu detaliat in randul tinerilor LGBT+ din patru capitale ale Europei de Sud-Est – București, Zagreb, Belgrad și Ljubljana – și a descoperit ca marea majoritate a acestora nu se simt pe deplin acceptați sau bine-veniți in casele lor dupa ce și-au facut publica identitatea sexuala. Aceștia se confrunta cu diferite forme de neacceptare,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

