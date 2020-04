Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de jumatate din romanii care locuiesc la oraș se așteapta la o criza economica ce va dura mai mult de un an. Oamenii cumpara mai degraba din magazinele de proximitate, din cauza restricțiilor de circulație, potrivit unui studiu realizat de Nielsen, anunța MEDIAFAX.Starile de amenințare,…

- De la declansarea starii de urgenta si pana in prezent, conform raportarilor oficiale, Romania a pierdut peste un milion de locuri de munca, mai multe decat cele 700.000 de locuri de munca pierdute dupa criza economica, in perioada 2008-2012, arata intr-un comunicat Confederatia Nationala pentru…

- Zeci de persoane stau la coada ore in sir la sediul Directiei de Sanatate Publica (DSP) din Sectorul 2 al Capitalei, fara sa poata pastra distanta de siguranta intre ele. Oamenii se inghesuie la gardul institutiei pentru a primi adeverintele de iesire de la autoizolare.

- Ministrul Finantelor face clarificari legate de amanarea plații ratelor: “Este o criza de sanatate care se transforma intr-o criza economica. Nimeni nu stie cat o sa dureze” Persoanele fizice care au credite ipotecare si care vor beneficia de amanarea ratelor nu sunt in pericol de a plati…

- Un sondaj Avangarde, realizat in perioada 28-29 martie, arata ca 82% dintre cei intervievați sunt ingrijorați de direcția in care merge țara. Principalii vinovați pentru lipsa de prevenție sunt considerați Gu...

- Profesorul Dan Voiculescu scrie, pe blogul sau personal, ca pandemia de Coronavirus va provoca o criza economica mai dura decat cea din 2007-2008, adaugand ca pentru țara noastra ar fi necesar un pachet financiar de minim 5 miliarde de euro, pus la dispoziția agenților economici.„In urma cu…

- Europarlamentarul Maria Grapini are o noua ieșire show. Aceasta ii sfatuiește pe cetațeni sa se fereasca de coronavirus ...respectand regulile de circulație!"2020- un an cu multe incercari! Criza in sanatate va fi urmata de criza in economie! Ce trebuie facut? Cred ca este un moment istoric…

- Un studiu stiintific a gasit raspunsul la intrebarea de ce nasurile cainilor sunt atat de reci, relateaza luni agentia Xinhua. Desi pana recent s-a crezut ca acest fenomen este asociat cu reglarea temperaturii corporale, oamenii de stiinta au descoperit ca nasurile cainilor actioneaza precum niste…