- Peste 14% din populatia mondiala a avut boala Lyme, cea mai frecventa maladie transmisa de capuse, potrivit unei meta-analize publicate marti in revista BMJ Global Health si care a agregat studiile realizate asupra acestei afectiuni. Europa Centrala prezinta cea mai mare rata de infectare - 20%.

- In fiecare zi, 1 din 6 oameni de pe planeta are dureri de cap. Jumatate dintre ei experimenteaza dureri suficient de severe pentru a fi considerate migrene. Durerile de cap pot fi foarte neplacute și pot produce dizabilitați. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Moldova se confrunta cu provocari demografice enorme. Pana in 2040, s-a estimat ca populatia Republicii Moldova va scadea pana la 1,7 milioane (scenariul „scazut”), o scadere de 34,5% in comparatie cu anul 2018. Piramida populatiei se va inversa, generatiile cu varsta de 50+ ani vor reprezenta aproximativ…

- Invadarea Ucrainei de catre Rusia va sterge 1,1% sau 1.500 miliarde de dolari din economia mondiala in 2022, aproximativ echivalentul unei economii de marimea Australiei, arata rezultatele unui studiu realizat de Institutului britanic de cercetare economica si sociala (NIESR),

- Doua noi subvariante ale tulpinii Omicron a coronavirusului se pot sustrage anticorpilor generati in urma infectarii anterioare suficient de bine pentru a declansa un nou val, arata un nou studiu.

- Apele subterane reprezinta resurse de neprețuit, au un rol esențial in susținerea și continuarea vieții pe Terra. Acestea asigura alimentarea cu apa a populației, ecosistemele terestre și acvatice, dar și desfașurarea altor activitați umane. Apele subterane se gasesc in acvifere, respectiv in formațiuni…

- Cercetatorii au constatat ca modificarile moleculare din creierul pacienților decedați de Covid-19 sunt asemanatoare celor ale pacienților afectați de boala Alzheimer. Daca unii bolnavi de Covid-19 se refac rapid dupa boala, alți raman cu sechele multe luni, chiar ani. Dupa apariția acestei pandemii,…