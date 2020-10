Studiu. Persoanele cu această grupă de sânge au șanse mai mici de a se infecta cu Covid-19 Studiu. Persoanele cu aceasta grupa de sange au șanse mai mici de a se infecta cu Covid-19 Persoanele cu grupa sanguina O pot avea un risc mai mic de infectare cu Covid-19 și au o probabilitate mai scazuta de a se imbolnavi grav, sugereaza doua studii realizate in Suedia și Canada. Experții spun insa ca este nevoie de mai multe cercetari. Grupa de sange poate juca un rol in sensibilitatea unei persoane la infectarea cu Covid-19 și probabilitatea de a avea o forma severa a bolii, scrie CNN . Motivele acestei legaturi nu sunt clare și sunt necesare mai multe cercetari pentru a spune ce implicații,… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

