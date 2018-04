Studiu: Persoanele care se culcă târziu au risc mai ridicat de mortalitate Persoanele care merg tarziu la culcare și se trezesc cu dificultate dimineața au un risc de mortalitate mai ridicat decat cele care se baga devreme in pat și se trezesc dis-de-dimineața, arata un studiu britanic. Potrivit cercetatorilor care au realizat studiul pe un eșantion de 500.000 de britanici, cu varste cuprinse intre 38 și 73 de ani, cei care se culca tarziu au un risc de deces cu 10% mai ridicat decat cei care se culca devreme. Alte studii pe aceeasi tema au sugerat rate mai mari de afectiuni cardiovasculare si de patologii metabolice precum diabetul, insa aceasta analiza este prima care… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

