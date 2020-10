Un studiu efectuat pe mai mult de jumatate de milion de persoane din India expuse la noul coronavirus SARS-CoV-2 sugereaza ca responsabil pentru raspandirea continua a virusului este doar un procent mic dintre cei care se infecteaza. Mai mult, copiii și tinerii s-au dovedit a fi potențial mult mai contagioși – in special in gospodarii […] The post Studiu pe jumatate de milion de pacienți COVID: Doar 8% dintre ei au raspandit virusul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .