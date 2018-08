Stiri pe aceeasi tema

- „Am fost curiosi sa vedem cat de deschisi sunt romanii la noutatile din zona de banking si cati dintre acestia utilizeaza sau ar folosi servicii precum Revolut. Studiul nostru arata ca Revolut reprezinta o alternativa interesanta, insa in acelasi timp exista si o oarecare reticenta in a utiliza un astfel…

- Serviciile de internet banking incep sa fie accesate tot mai des, astfel ca 4 din 10 romani deruleaza operatiuni de acest fel cel putin o data pe saptamana, potrivit unui studiu realizat la nivel national de compania EXACT Business Solutions.

- O echipa internationala de cercetatori a anuntat joi decriptarea, pentru prima data, a genomului complet al graului comun, o descoperire care ar putea oferi solutii viitoare pentru hranirea populatiei in crestere a globului, informeaza AFP. ''Aceasta descoperire va accelera gradual…

- Circa 55% dintre romani si-au exprimat dorinta de a lucra in strainatate, iar cei mai multi dintre respondentii romani care si-ar dori sa lucreze intr-o alta tara au sub 30 de ani si au studii superioare, conform unui studiu realizat la nivel international de catre Bestjobs si The Boston Consulting…

- Daca nu știți ce cadou sa le faceți colegilor de birou sau persoanei iubite cu ocazia zilei de naștere, nu trebuie sa va mai faceși griji. Un stiu recent arata ca un sfert dintre romani iți doresc sa primeasca un plic. Cu bani! Pentru un asemenea cadou, va ajuta și internetul.

- Aproximativ 60% dintre angajatii romani lucreaza remote cel putin o data pe saptamana, iar peste 80% din companii considera ca un spatiu de lucru flexibil ar avea un impact direct in cresterea afacerii (91%), in maximizarea profitului si mentinerea competitivitatii ...

- Aproape jumatate dintre romani considera ca un diagnostic de cancer duce intotdeauna la deces, potrivit unui studiu. Printre temerile legate de aceasta boala se numara absenta medicamentelor si a altor materiale dar si cheltuielile mari cu tratamentul.

- Zvonurile din ultimele cateva luni vorbeau despre un viitor in care Apple renunta complet la smartphone-urile cu LCD in favoarea modelelor cu panouri OLED. Se pare insa ca realitatea din piata este alta, iar modelele cu LCD, cel putin in...