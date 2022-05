Stiri pe aceeasi tema

- Studiu Accenture Migrarea infrastructurii IT este un pas important in transformarea digitala, dar soluționarea problemei retenției angajaților și a complexitații operaționale va fi esențiala. Bancile din intreaga lume intenționeaza sa iși mute o parte semnificativa a operațiunilor in cloud, reducand…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu a declarat joi ca exista varianta amanarii ratelor la banci pentru romani, aceasta masura fiind discutata si cu bancile si s-a ajuns la un acord. ”Luni se va detalia fiecare masura si se va spune cum se va aplica” a mai spus Ciolacu. El a apreciat ca este posibil sa creasca…

- ”Particip astazi la Istanbul la cea de a 27-a Reuniune a Comisiei Mixte Interguvernamentale de colaborare Economica Romania-Turcia. M-am intalnit, in aceasta dimineata, cu ministrul turc al Transporturilor si Infrastructurii, Adil Karaismailoglu, cu care am discutat despre oportunitatile pe care le…

- Ministerul Justitiei intentioneaza sa achizitioneze infrastructura hardware si a software-ului de baza, necesara pentru virtualizarea si centralizarea aplicatiei ECRIS 4 si implementarea Dosarului Electronic National, fiind dispus sa ofere pana la 121,5 milioane de lei, potrivit Agerpres. Fii…

- ”Un nou studiu realizat de Thales arata ca atacurile cibernetice de tip malware, ransomware si phishing continua sa afecteze organizatiile la nivel global. Una din cinci (21%) a avut de-a face cu un atac ransomware in ultimul an, iar 43% dintre companiile vizate au resimtit un impact semnificativ asupra…

- Bancile americane se pregatesc pentru atacuri cibernetice de razbunare, dupa ce natiunile occidentale au impus Rusiei o serie de sanctiuni stricte pentru invadarea Ucrainei, au spus experti si directori cibernetici citati de Reuters.Tensiunile dintre Rusia si Occident au escaladat sambata,…

- Autoritațile ucrainene spun ca au vazut avertismente online potrivit carora hackerii se pregatesc sa lanseze marți atacuri majore asupra agențiilor guvernamentale, bancilor și sectorului apararii, transmite Reuters, citeaza hotnews.ro.