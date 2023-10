STUDIU: Pașii prin care poți negocia mai bine prețul unei mașini second-hand Achiziționarea unei mașini second hand atrage dupa sine cateva riscuri. Spre exemplu, una dintre problemele de care te poți lovi este ca nu ai de unde sa știi cu siguranța cum a fost intreținuta mașina respectiva. Apoi, trebuie sa știi ca prețul cerut de vanzator poate fi negociat, in majoritatea cazurilor. Chiar și cu pana la o cincime, dupa cum reiese dintr-un studiu realizat de carVertical. Sunt cateva ponturi de care te poți folosi... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

