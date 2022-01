Stiri pe aceeasi tema

- Pasaportul sanitar a permis evitarea a aproximativ 4.000 de decese legate de COVID-19 in Franta si a contribuit la cresterea nationala a economiei in al doilea semestru din 2021, indica un studiu publicat marti de Consiliul de analiza economica, organism care coopereaza cu guvernul francez, transmite…

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 4,7% din PIB dupa primele 11 luni din acest an, fata de 4,03% din PIB in perioada ianuarie – octombrie, potrivit informatiilor publicate luni de Ministerul Finantelor. Executia bugetului general consolidat pe cele unsprezece luni ale anului 2021 s-a…

- Naționala de fotbal a Romaniei a incheiat anul 2021 pe locul 44 in clasamentul FIFA, cu 1.453,18 de puncte, potrivit news.ro. Echipele care fac parte din grupa a treia a Diviziei B a Ligii Natiunilor ocupa urmatoarele pozitii: Bosnia-Hertegovina – locul 61, cu 1.391,19 puncte, Finlanda – locul 58,…

- Romania, singura tara din Uniunea Europeana care se afla in scenariul verde. Potrivit datelor INSP, in prezent Marea Britanie și Franța sunt țarile din Europa cu cele mai multe cazuri de infectare cu Covid-19, inregistrate in ultimele 24 de ore. Potrivit datelor Institutului National de Sanatate Publica,…

- Regulile s-ar putea inaspri pentru cei care planuiesc sa calatoreasca de sarbatori. Uniunea Europeana ia in calcul solicitarea dozei a treia, numita „booster” pentru o vacanța fara restricții. In unele state membre, hotelurile cer deja doza booster pentru a permite cazarea, in altele este aproape imposibil…

- Aproape 29.000 de francezi au manifestat, in acest weekend, pe strazi, cerand scoaterea certificatului verde, informeaza Le Figaro. Pentru al 17-lea weekend consecutiv, francezii au ieșit in strada pentru a protesta impotriva permisului sanitar care le ingradește multe drepturi privind libertatea de…

- Incepand din luna ianuarie 2022, in Italia, a treia doza de vaccin anti-Covid va fi administrata la toata populația, a anunțat vice-ministrul Sanatații Pierpaolo Sileri. Intr-adevar, a treia doza este necesara tuturor, a afirmat acesta la Radio Capital. In prezent, in Italia, a treia doza este rezervata…