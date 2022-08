Studiu: părinții sunt îngrijorați de scumpirea produselor necesare la începutul anului școlar Principala preocupare a parinților cu privire la cheltuielile generate de inceperea anului școlar este reprezentata de creșterea prețurilor (57%), in condițiile in care mai mult de jumatate (54%) estimeaza o incetinire a economiei in urmatoarele șase luni, iar 33% spun ca situația lor financiara s-a inrautațit comparativ cu anul trecut, reiese din studiul Deloitte back-to-school 2022. Peste o treime (37%) se așteapta sa cheltuiasca mai mult anul acesta decat in urma cu un an pe produse destinate școlii, in special din cauza scumpirii acestora. In același timp, 64% dintre participanți suspecteaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste o treime (37%) dintre parinti se asteapta sa cheltuiasca mai mult anul acesta decat in urma cu un an pe produse destinate scolii, in special din cauza scumpirii acestora, se arata in studiul Deloitte back-to-school 2022.Principala preocupare a parintilor cu privire la cheltuielile generate…

- Comisia Europeana isi va reduce, inca o data, prognozele de crestere economica in Europa pentru acest an si anul urmator, dar in paralel isi va majora previziunile de inflatie pentru a tine cont de consecintele razboiului din Ucraina, a avertizat luni vicepresedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis,…

- Klaus Iohannis și Andrzej Duda prezinta concluziile intalnirii șefilor de state din Formatul Bucuresti 9 - Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria - care s-au intalnit astazi, la Palatul Cotroceni.

- Sefii de state din Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria se reunesc astazi la Palatul Cotroceni, in cadrul Summitului Formatului Bucuresti 9, la care participa statele membre NATO situate pe Flancul Estic al Aliantei. Summitul este gazduit de presedintele…

- Sefii de state din Formatul Bucuresti 9 Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria, se reunesc vineri, 10 iunie, la Palatul Cotroceni, intr un summit gazduit de presedintele Klaus Iohannis si de omologul polonez, Andrzej Duda, ca initiatori ai acestui format.La…

- Consiliul Județean Maramureș, in baza relațiilor de infrațire cu Voievodatul Podkarpackie din Republica Polona, invita maramureșenii interesați de geografia și istoria țarilor din Europa Centrala și de Est, sa participe la ediția din anul 2022 a Concursului internațional de cunoștințe despre Inițiativa…

- Romania, prin ministrul Transporturilor, domnul Sorin Grindeanu, solicita fonduri suplimentare de la Comisia Europeana pentru infrastructura! Este un demers necesar, pentru gestionarea creșterilor de prețuri ce pot afecta proiectele de infrastructura, astfel incat sa fie evitat un blocaj al proiectelor…

- Romania solicita Comisiei Europene alocari suplimentare de fonduri pentru a gestiona creșterile de prețuri ce pot afecta proiectele de infrastructura, a anunțat joi ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu. Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu spune ca a semnat joi, alaturi de alte opt state…