STUDIU. Pandemia și utilizarea rețelelor sociale Retelele sociale au avut si o parte buna in timpul pandemiei si carantinelor COVID-19 – releva o cercetare realizata de doi cercetatori ai Universitatii „Babes-Bolyai" (UBB) din Cluj-Napoca, in colaborare cu reprezentanti de la doua universitati din Germania, studiul aratand ca utilizarea retelelor sociale creste simtul psihologic al comunitatii si are un impact asupra capitalului … Post-ul STUDIU. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Retelele sociale au avut si o parte buna in timpul pandemiei si carantinelor COVID-19 - releva o cercetare realizata de doi cercetatori ai Universitatii "Babes-Bolyai" (UBB) din Cluj-Napoca, in colaborare cu reprezentanti de la doua universitati din Germania, studiul aratand ca utilizarea retelelor…

- Marian Popescu, fondatorul Centrului pentru Integritate al Universitații din București, explica intr-un interviu pentru Școala 9 care sunt urmarile fraudei academice și cat de mult strica imaginea educației romanești. Profesorul Marian Popescu, care in 2012 a condus Comisia de Etica din UB ce a demonstrat…

- Unul dintre puscariasi urmeaza, de la distanta, din spatele gratiilor, cursurile Universitatii „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca si nu la orice facultate, ci la cea de Drept. In total in anul scolar 2021-2022 sunt inscrisi „54 detinuti, dintre care 18 in ciclul primar, 25 in ciclul gimnazial si 10 la nivel…

- Academia Elitelor, Modelelor și Valorilor din Cluj Napoca se mandrește din acest an cu o serie de noi membri. Printre aceștia se inscrie si Mihai Octavian Groza, istoric si profesor la Liceul German din Sebeș. Președinte al Desparțamantului ASTRA „Vasile Moga” Sebeș, doctorand al Facultații de Istorie…

- Miercuri, 15 decembrie, la ora 19.00, Polirom lanseaza online & live, pe paginile de Facebook Polirom, Libraria Humanitas de la Cismigiu si Librariile Humanitas, volumul Romanii si Europa mediana. Contributii la tipologia culturala a Europei de Ovidiu Pecican. Lansarea va prilejui un dialog al autorului…

- Academia Romana a decernat miercuri, 8 decembrie, premiile pentru anul 2019, iar Mireille Radoi, directorul Bibliotecii Centrale Universitare Bucuresti, a fost recompensata cu „Distintia culturala”, in ciuda faptului ca a fost coordonator de „opere stiintifice” scrise in puscarie de Dorinel Mucea, condamnat…

- Consiliul Județean Maramureș prin Muzeul Județean de Istorie și Arheologie a desfașurat, in perioada 24 – 30 noiembrie 2021, prima campanie de sapaturi arheologice intr-o peștera din județul Maramureș, la Salnița, peștera „Șura Dracului” (comuna Vima Mica, Maramureș). In perioada 2019 – 2020, au fost…

- Saptamana trecuta, Consiliul de Administrație al Universitații „Babeș-Bolyai” (UBB), Cluj-Napoca, a aprobat organizarea, prin Centru de Formare Continua, a cursului de jurnalism și comunicare de mediu, care a fost pregatit de Mihai Goțiu pe parcursul verii și al toamnei.